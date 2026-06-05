Москва5 июнВести.Киевский режим уничтожил практически всех протестных лидеров, которые были готовы высказать свое мнение. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
В разговоре с ТАСС он отметил, что ситуация с оппозицией на Украине — это "выжженное поле", и надеяться, что положение вещей изменится, не приходится.
Все протестные лидеры, которые готовы были бы выступить "номер один", высказать свое мнение, — они просто уничтожены. Или по тюрьмам сидят, или же брошены в мясорубки, в том числе на фронтсказал глава ДНР
Ранее Пушилин рассказал, какие соглашения по ДНР были приняты в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).