Пушилин заявил об истреблении на Украине всех протестных лидеров Пушилин: Киев уничтожил почти всех протестных лидеров

Москва5 июн Вести.Киевский режим уничтожил практически всех протестных лидеров, которые были готовы высказать свое мнение. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

В разговоре с ТАСС он отметил, что ситуация с оппозицией на Украине — это "выжженное поле", и надеяться, что положение вещей изменится, не приходится.

Все протестные лидеры, которые готовы были бы выступить "номер один", высказать свое мнение, — они просто уничтожены. Или по тюрьмам сидят, или же брошены в мясорубки, в том числе на фронт сказал глава ДНР

Ранее Пушилин рассказал, какие соглашения по ДНР были приняты в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).