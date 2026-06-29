В Раде призвали как можно скорее заключить мир Нардеп Гетманцев: Украина должна заключить мир как можно скорее

Москва29 июн Вести.Украина должна добиться мира, избежав ядерной эскалации с Россией, заявил глава комитета по вопросам финансов Верховной рады Даниил Гетманцев в соцсети Facebook (запрещена в России).

Он подчеркнул, что ядерную катастрофу допустить нельзя.

Считаю, что наша общая задача – не только не допустить ядерной войны, но и как можно скорее прийти в мир. Ядерную катастрофу допустить нельзя! написал он

Гетманцев отметил, что спекуляции на тему ядерной войны являются верхом цинизма и безответственности, недопустимыми для страны, до сих пор испытывающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Эти "темные пророчества", без всяких сомнений, провозглашают в эфир люди, видимо, считающие себя патриотами, украинцами, возможно, даже гуманистами отметил политик

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина не должна обладать ядерным оружием, двух мнений по этому вопросу быть не может.