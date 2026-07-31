Политолог Дудчак: Украина рискует не пережить зиму из-за проблем с энергией

Украине предрекли серьезные риски зимой из-за сложностей с энергосистемой Политолог Дудчак: Украина рискует не пережить зиму из-за проблем с энергией

Москва31 июл Вести.Украинская энергетическая система столкнется с серьезным испытанием в преддверии отопительного сезона 2026-2027 годов и может не выдержать предстоящую зиму. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, основными факторами столь критической ситуации являются продолжающиеся боевые действия и хроническое недофинансирование энергетической отрасли.

В результате возникает риск просто не пережить предстоящую зиму заявил Дудчак

Политолог напомнил, что прошлая зима была относительно мягкой, что позволило избежать масштабных последствий, однако даже тогда эксперты фиксировали критический износ основных фондов энергосистемы, который с тех пор только усугубился.

Проблемы в энергетике способны сказаться не только на бытовом тепло- и электроснабжении населения, но и на функционировании ключевых промышленных объектов, включая портовую инфраструктуру, подчеркнул он.

Это уже прямо ударит по ВСУ резюмировал Дудча

До этого глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщал, что риск новых повреждений инфраструктурных объектов энергетики на Украине грозит недельными отключениями электроэнергии в зимний период.

Ранее лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил, что следующая зима для Украины может стать наиболее тяжелой.