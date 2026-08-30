Москва30 авг Вести.Украинские СМИ проводят информационную кампанию, говоря о нехватке продовольствия в стране, с целью разжалобить западных партнеров. Таким мнением поделился автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

Помимо вымогательства денег у Запада, Киев пытается обвинить Россию в страданиях мирного населения, добавил он.

На самом деле все это больше похоже на информационную кампанию, единственная задача которой — разжалобить в очередной раз Запад: "Дайте грошей, а то уже жрать нечего, не говоря про оружие". Не то чтобы у Украины огромный запас прочности, но он имеется. Поставки продуктов, ГСМ, техники с Запада не прекращались ни на день. Поэтому рассказы про пустые полки это… лукавство