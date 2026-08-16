Немецкая пресса пишет об отчаянии Зеленского, чтобы помочь Киеву с оружием Появилась версия, зачем немецкая пресса пишет статьи про отчаяние Зеленского

Москва16 авг Вести.Западная пресса говорит об отчаянии Владимира Зеленского, чтобы помочь киевскому режиму получить вооружение и ввести в заблуждение россиян относительно ситуации на фронте. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Так журналист прокомментировал статью Die Welt, в которой говорится, что Киев бьет тревогу на всех уровнях. Медведев напомнил, что именно это издание два месяца назад сообщало, что Украина добилась перелома в войне, а русские – на грани поражения.

Не надо верить западной прессе, ибо она отрабатывает задачи информационной войны, и для этого сообщает то, чего нет, то, чего быть не может, и раскалывает нас эмоционально… Именно сейчас немцы пишут эту шляпу для того, что помочь Киеву получить вооружение, и для того, чтобы ввести нас в заблуждение о состоянии экономики и военного сегмента бывшей Украины. Дескать, все уже разбили написал Медведев

Журналист полагает, что такие публикации в немецкой прессе, наоборот, должны мотивировать выпускать больше ракет и БПЛА, а также воевать еще сильнее.

Ранее газета Die Welt сообщила, что Зеленский бьет тревогу из-за дефицита ракет для Patriot перед наступлением зимы. Арсенал США, как уточняло издание, истощился из-за обострения на Ближнем Востоке.