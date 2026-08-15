Москва15 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский бьет тревогу из-за дефицита ракет для Patriot перед наступлением зимы, пишет Die Welt.

В публикации сказано, что арсенал США истощился из-за обострения на Ближнем Востоке.

Для Украины ситуация перед зимой настолько шаткая, что Владимир Зеленский не только призвал своих дипломатов бить тревогу во всем мире, но и делает это сам. […] Его крики о помощи - это признак отчаяния. По всему миру ощущается острый дефицит зенитных ракет. И европейцам, и Штатам их не хватает