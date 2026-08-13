Москва13 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский напоказ просит президента США Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты для систем Patriot, так как хочет переложить на него ответственность за их дефицит. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Зеленский в беседе с телеканалом CNN заявил, что сейчас Киев располагает лишь десятой частью от необходимого для его нужд количества, и, если Трамп продаст ему 10% от имеющихся у США запасов, этого будет достаточно.

Мендель отметила, что Зеленский лжет, поскольку прекрасно знает, что этого количества Киеву не хватит, а страны Европы и Ближнего Востока отказываются передавать ему собственные ракеты.

Изначально Зеленский запросил у США 300 ракет Patriot... То есть этот запрос составлял 36-40% всего имеющегося [у США] арсенала. Даже такого количества было бы критически недостаточно для Украины… Таким образом, обращение Зеленского – не более чем попытка переложить ответственность на Трампа… 75-300 ракет смогут в лучшем случае защищать государственную резиденцию, где Зеленский находится написала Мендель в соцсети X

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал провалы в работе украинской противовоздушной обороны, проблемы украинских боевиков со снабжением и нехватку ракет для систем Patriot.