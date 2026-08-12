ВСУ более не будут ежедневно сообщать о количестве ракетных ударов ВС РФ

ВСУ ограничили данные о прилетах в сводках, чтобы скрыть провалы ПВО ВСУ более не будут ежедневно сообщать о количестве ракетных ударов ВС РФ

Москва12 авг Вести.Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) отказались от раскрытия ежедневного количества ракетных атак Вооруженных сил России, чтобы скрыть провалы в работе противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил представитель ВС ВСУ Юрий Игнат в соцсети Facebook (запрещена в РФ и признана экстремистской).

Он пояснил, что теперь данные будут публиковаться лишь помесячно.

Военным руководством принято решение ввести определенные изменения (ограничения) в утренних сводках относительно вражеской "баллистики" (во время массированных атак) - количества запущенных, сбитых, подавленных ракет либо тех, которые не достигли целей сообщил Игнат

Комментируя это решение, он признал, что его причиной стало желание Киева скрыть неспособность украинской ПВО отражать ракетные атаки и трудности боевиков со снабжением.

Я понимаю, что и так все всё знают и видят, что тема очень чувствительная… Но например: прилетело 28 баллистических ракет, ставим официальное сообщение - 28/0. Результат - "ВС не сбили ни одной ракеты", и это пишут все наши СМИ и тиражируют по всей стране… Об этом и идёт речь! Ракет для [систем] Patriot нет… написал Игнат

Первыми об изменениях в формате отчетов ВСУ из-за дефицита ракет-перехватчиков у киевского режима сообщило агентство Bloomberg. Журналисты пояснили, что это решение было принято после того, как в ночь на 5 августа украинские силы ПВО не смогли сбить ни одной ракеты.

До этого корреспондент телеканала Welt Ибрагим Набар констатировал, что ВСУ не в состоянии защищаться от ударов российских ракет, и признал, что они нанесли боевикам значительный ущерб как в Киевской области, так и в других областях Украины.

При этом, в отличие от ВСУ, российская армия нацелена исключительно на военные объекты, использует для их поражения высокоточное оружие и дроны и способна уничтожать любые объекты боевиков по всей Украине, заключил журналист.