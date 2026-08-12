Москва12 авгВести.Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) отказались от раскрытия ежедневного количества ракетных атак Вооруженных сил России, чтобы скрыть провалы в работе противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил представитель ВС ВСУ Юрий Игнат в соцсети Facebook (запрещена в РФ и признана экстремистской).
Он пояснил, что теперь данные будут публиковаться лишь помесячно.
Военным руководством принято решение ввести определенные изменения (ограничения) в утренних сводках относительно вражеской "баллистики" (во время массированных атак) - количества запущенных, сбитых, подавленных ракет либо тех, которые не достигли целейсообщил Игнат
Комментируя это решение, он признал, что его причиной стало желание Киева скрыть неспособность украинской ПВО отражать ракетные атаки и трудности боевиков со снабжением.
Я понимаю, что и так все всё знают и видят, что тема очень чувствительная… Но например: прилетело 28 баллистических ракет, ставим официальное сообщение - 28/0. Результат - "ВС не сбили ни одной ракеты", и это пишут все наши СМИ и тиражируют по всей стране… Об этом и идёт речь! Ракет для [систем] Patriot нет…написал Игнат
Первыми об изменениях в формате отчетов ВСУ из-за дефицита ракет-перехватчиков у киевского режима сообщило агентство Bloomberg. Журналисты пояснили, что это решение было принято после того, как в ночь на 5 августа украинские силы ПВО не смогли сбить ни одной ракеты.
До этого корреспондент телеканала Welt Ибрагим Набар констатировал, что ВСУ не в состоянии защищаться от ударов российских ракет, и признал, что они нанесли боевикам значительный ущерб как в Киевской области, так и в других областях Украины.
При этом, в отличие от ВСУ, российская армия нацелена исключительно на военные объекты, использует для их поражения высокоточное оружие и дроны и способна уничтожать любые объекты боевиков по всей Украине, заключил журналист.