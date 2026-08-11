ВСУ перестали публиковать данные о пусках ракет РФ из-за дефицита перехватчиков Bloomberg: на Украине перестали публиковать данные о пусках ракет РФ

Москва11 авг Вести.ВСУ изменили формат отчетов, исключив из них данные о количестве ракет, выпущенных в сторону Украины, сообщает агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что подобные изменения могут быть связаны с дефицитом ракет-перехватчиков на Украине.

Изменения в отчетности впервые произошли после того, как в ночь на 5 августа украинские силы ПВО не смогли сбить ни одной ракеты. Похожая ситуация наблюдалась в ночь на 30 июля. Тогда украинские системы ПВО не смогли перехватить гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказал опасения по поводу сокращения поставок ракет для систем ПВО Patriot. Как подчеркивал глава киевского режима, именно эти комплексы являются для Украины ключевой и наиболее срочной проблемой, поскольку полноценной замены этим системам в стране нет.