Москва8 авгВести.Украина не в состоянии успешно противостоять ударам российской армии по всей стране, положение усугубляют внутренние проблемы Украины в виде коррупции во властных структурах, заявил киевский корреспондент немецкого телеканала Welt Ибрагим Набар.
Украинцы больше не в состоянии защищаться от высокоскоростных российских ракет, которые недавно нанесли значительный ущерб как в Киевской области, так и в других областях страныотметил Набар
Положение для киевского режима и лично Владимира Зеленского становится все более сложным, поскольку помимо ударов со стороны российской армии политик сталкивается с внутренними проблемами, уточнил журналист.
В то же время усиливаются протесты с требованием вернуть на пост бывшего министра обороны [Михаила] Федорова, что также увеличивает давление на Зеленскогоподчеркнул Набар
В отличие от украинских войск, российская армия нацелена исключительно на военную инфраструктуру и объекты оборонной промышленности Украины. Для поражения целей Россия использует высокоточное оружие и дроны, способные уничтожать любые объекты как в Киеве, так и по всей Украине, заключил журналист.
Российские военные за прошедшую неделю поразили 34 морских судна, которые действовали в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило 7 августа Минобороны России.