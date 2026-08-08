Welt: Украина больше не может противостоять ракетным ударам России

"Давление на Зеленского": в Киеве оценили последствия коррупции и ударов ВС РФ Welt: Украина больше не может противостоять ракетным ударам России

Москва8 авг Вести.Украина не в состоянии успешно противостоять ударам российской армии по всей стране, положение усугубляют внутренние проблемы Украины в виде коррупции во властных структурах, заявил киевский корреспондент немецкого телеканала Welt Ибрагим Набар.

Украинцы больше не в состоянии защищаться от высокоскоростных российских ракет, которые недавно нанесли значительный ущерб как в Киевской области, так и в других областях страны отметил Набар

Положение для киевского режима и лично Владимира Зеленского становится все более сложным, поскольку помимо ударов со стороны российской армии политик сталкивается с внутренними проблемами, уточнил журналист.

В то же время усиливаются протесты с требованием вернуть на пост бывшего министра обороны [Михаила] Федорова, что также увеличивает давление на Зеленского подчеркнул Набар

В отличие от украинских войск, российская армия нацелена исключительно на военную инфраструктуру и объекты оборонной промышленности Украины. Для поражения целей Россия использует высокоточное оружие и дроны, способные уничтожать любые объекты как в Киеве, так и по всей Украине, заключил журналист.

Российские военные за прошедшую неделю поразили 34 морских судна, которые действовали в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило 7 августа Минобороны России.