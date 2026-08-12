В Британии указали на неспособность киевского режима обеспечить работу ПВО Меркурис: власти Украины не способны обеспечить эффективную работу ПВО

Москва12 авг Вести.После ударов ВС России по Киеву Минобороны Украины не стало раскрывать сведения о сбитых ракетах из-за плачевной статистики, считает британский аналитик Александр Меркурис.

По его мнению, киевские власти боятся признать, что Россия способна наносить разрушительные массированные удары, а киевский режим не в состоянии обеспечить эффективную работу ПВО.

Конечно, нетрудно понять истинную причину. Украинцы вообще не сбивают ракеты, а также маловероятно, что им удается сбивать хотя бы близкое к заявляемому количество беспилотников. Поэтому лучше ничего не говорить, чем придумывать цифры, которым просто никто не поверит заявил Меркурис в эфире своего YouTube-канала

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные РФ в ночь на 11 августа нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и транспортно-логистическим центрам Украины в Киеве и Запорожье.