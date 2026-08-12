Москва12 авг Вести.Исключение Вооруженными силами Украины из отчетов данных о количестве ракет, выпущенных Россией в сторону Украины, может свидетельствовать о критическом состоянии украинской инфраструктуры. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал военный эксперт Михаил Ходаренок.

Эксперт отметил, что достоверные данные о потерях в ходе боевых действий обычно являются закрытой информацией, и никакой неожиданности в том, что ВСУ перестали публиковать ее, нет.

Достоверные данные о понесенных потерях, утратах, повреждениях – это вообще, как правило, закрытая информация. Поэтому я тут как-то даже и не рассматриваю, что это событие, что называется, из ряда вон. А с другой стороны, можно даже высказать и такую точку зрения, что все-таки повреждения уже настолько велики, что публиковать их – значит признаваться в том, что инфраструктура Украины, коммуникации, объекты материально-технического обеспечения уже в таком состоянии, что уже начинает вызывать тревогу у военно-политического руководства, и сознаваться в этом, что, мол, мы на грани катастрофы заявил Ходаренок

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ изменили формат отчетов, исключив из них данные о количестве ракет, выпущенных в сторону Украины. В публикации говорится, что подобные изменения могут быть связаны с дефицитом ракет-перехватчиков на Украине.