Москва12 авгВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили публиковать данные о количестве ракет, выпущенных Россией в сторону Украины, поскольку не могут сбить ни один баллистический снаряд. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Политолог отметил, что украинское руководство не учло последствия 40-дневной операции.
Когда ты говоришь о проведении некой операции, то завершение этой операции заключается в расчете и на то, что противник будет безусловно на эту операцию реагировать. Ну, мне кажется, они просчитали эту операцию ровно до периода, когда бьют они. А вот когда бьют в ответ – этого они в расчет не брализаявил Килинкаров
По словам Килинкарова, все запущенные российские баллистические ракеты достигают целей – объектов ВПК Украины, складов с вооружениями и энергетической инфраструктуры. Именно поэтому ВСУ и перестали публиковать данные в отчетах.
Сегодня сложилась ситуация, при которой они не могут сбить ни одной баллистической ракеты. Именно поэтому они принимают решение ... закрыть информацию о том, какое количество ракет было запущено по территории Украины. Потому что из того количества ракет, которые летят в сторону Украины, все без исключения ракеты попадают в цельсказал Килинкаров
Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что исключение вооруженными силами Украины из отчетов данных о количестве ракет, выпущенных Россией в сторону Украины, может свидетельствовать о критическом состоянии украинской инфраструктуры.