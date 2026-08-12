Экс-депутат Рады рассказал, почему Киев скрыл данные об ударах РФ по Украине Килинкаров объяснил, почему ВСУ перестали публиковать отчеты об ударах РФ

Москва12 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили публиковать данные о количестве ракет, выпущенных Россией в сторону Украины, поскольку не могут сбить ни один баллистический снаряд. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Политолог отметил, что украинское руководство не учло последствия 40-дневной операции.

Когда ты говоришь о проведении некой операции, то завершение этой операции заключается в расчете и на то, что противник будет безусловно на эту операцию реагировать. Ну, мне кажется, они просчитали эту операцию ровно до периода, когда бьют они. А вот когда бьют в ответ – этого они в расчет не брали заявил Килинкаров

По словам Килинкарова, все запущенные российские баллистические ракеты достигают целей – объектов ВПК Украины, складов с вооружениями и энергетической инфраструктуры. Именно поэтому ВСУ и перестали публиковать данные в отчетах.

Сегодня сложилась ситуация, при которой они не могут сбить ни одной баллистической ракеты. Именно поэтому они принимают решение ... закрыть информацию о том, какое количество ракет было запущено по территории Украины. Потому что из того количества ракет, которые летят в сторону Украины, все без исключения ракеты попадают в цель сказал Килинкаров

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что исключение вооруженными силами Украины из отчетов данных о количестве ракет, выпущенных Россией в сторону Украины, может свидетельствовать о критическом состоянии украинской инфраструктуры.