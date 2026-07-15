Москва15 июл Вести.С погодными условиями связали снижение числа атак беспилотников и ракет ВСУ на Россию авторы Telegram-канала "Архангел спецназа". В ночь на 15 июля интенсивность украинских атак снизилась более чем в четыре раза – с не менее 400 до 93.

Атаками при этом подверглись Московский регион, Крым, Ростовская область и Краснодарский край. ВСУ также сконцентрировались на охоте за танкерами в Азовском море. Все уничтоженные силами российского ПВО беспилотники относились к самолетному типу.

Авторы канала пояснили, что в Черноморской зоне отмечается серьезное ухудшение погоды – сильный ветер и проливные дожди. Запуск БПЛА в таких условиях затруднителен.

Сегодня было затишье. Как только погода стабилизируется, ВСУ снова будут атаковать отмечается в публикации

По мнению авторов Telegram-канала, пока на Украине сфокусировали внимание на информационном воздействии от ракетных атак и беспилотников, в частности, в украинском медиапространстве активно выкладываются видео с очередями на российских автозаправках (АЗС). Ранее глава киевского режима анонсировал начало сорокадневного периода массированных атак на Россию.