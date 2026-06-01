ВСУ сократили удары беспилотниками: за неделю над Россией сбито 2265 БПЛА

Москва1 июн Вести.Вооруженные силы Украины сократили удары по территории России с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из недельной статистики, которую приводит РИА Новости на основе данных Министерства обороны РФ.

ПВО за неделю уничтожила не менее 2265 украинских БПЛА над территорией РФ. Наибольшее количество беспилотников сбиты 25 и 31 мая, 417 и 405 единиц соответственно говорится в публикации

Неделей ранее, с 18 по 24 мая, российские системы противовоздушной обороны России перехватили не менее 3897 вражеских БПЛА.