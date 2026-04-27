Силы ПВО за неделю сбили не менее 2745 украинских БПЛА над территорией России

Почти 3 тыс. украинских БПЛА сбили за неделю над регионами России Силы ПВО за неделю сбили не менее 2745 украинских БПЛА над территорией России

Москва27 апр Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю нейтрализовали не менее 2745 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщает РИА Новости на основе анализа данных Министерства обороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников были сбиты 24 и 26 апреля, 465 и 530 единиц соответственно говорится в публикации

Согласно выводам агентства, вооруженные формирования Украины в большинстве случаев атаковали европейскую часть России.

Судя по опубликованным данным, за последние 7 дней количество атак возросло почти на треть. Неделей ранее, с 13 по 19 апреля, силы ПВО перехватили не менее 2002 украинских БПЛА.