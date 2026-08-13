Москва13 авгВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает публично выпрашивать западные ракеты, прекрасно понимая, что их нет в нужном объеме. Он делает это не для давления на Запад, а для снятия с себя ответственности в глазах украинского общества. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" озвучил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Он подчеркнул, что Зеленский прекрасно осознает, что запрашиваемое количество ракет ему никто не выделит, а публичные просьбы направлены в первую очередь на украинцев.
Для кого он это делает? Ну, можно было бы сказать, что он пытается давить на американскую сторону или на европейскую сторону, с тем чтобы они предоставили ему больше ракет. Поверьте, он не хуже нашего понимает, что этих ракет нет. И в том объеме, в котором он их просит, ему никто эти ракеты не даст. Но сам факт, вот его интервью, дает ему возможность влиять на украинцев, прежде всего на украинцев, на Украину, в которой сейчас достаточно серьезная социальная напряженность, политический кризис в самом разгаре. И, конечно, в этой ситуации ему очень хочется снять с себя ответственность. Поэтому он будет продолжать в том же самом русле, как он это делал до сегодняшнего дня, раздавать всем интервью и рассказывать, кто там чего ему не додалсказал Килинкаров
Ранее Зеленский в интервью телеканалу CNN снова пожаловался на нехватку ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, заявив, что Украина в настоящий момент обладает только 1% необходимого количества ракет-перехватчиков.