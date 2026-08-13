Эксперт рассказал, зачем Зеленский выпрашивает ракеты, зная, что их не дадут Эксперт объяснил, почему Зеленский продолжает просить ракеты, зная, что их нет

Москва13 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает публично выпрашивать западные ракеты, прекрасно понимая, что их нет в нужном объеме. Он делает это не для давления на Запад, а для снятия с себя ответственности в глазах украинского общества. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" озвучил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он подчеркнул, что Зеленский прекрасно осознает, что запрашиваемое количество ракет ему никто не выделит, а публичные просьбы направлены в первую очередь на украинцев.

Для кого он это делает? Ну, можно было бы сказать, что он пытается давить на американскую сторону или на европейскую сторону, с тем чтобы они предоставили ему больше ракет. Поверьте, он не хуже нашего понимает, что этих ракет нет. И в том объеме, в котором он их просит, ему никто эти ракеты не даст. Но сам факт, вот его интервью, дает ему возможность влиять на украинцев, прежде всего на украинцев, на Украину, в которой сейчас достаточно серьезная социальная напряженность, политический кризис в самом разгаре. И, конечно, в этой ситуации ему очень хочется снять с себя ответственность. Поэтому он будет продолжать в том же самом русле, как он это делал до сегодняшнего дня, раздавать всем интервью и рассказывать, кто там чего ему не додал сказал Килинкаров

Ранее Зеленский в интервью телеканалу CNN снова пожаловался на нехватку ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, заявив, что Украина в настоящий момент обладает только 1% необходимого количества ракет-перехватчиков.