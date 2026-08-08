Москва8 авг Вести.Западных кураторов главы киевского режима Владимира Зеленского волнуют успехи России на фронте и усиление ударов по объектам Киева, поэтому им нужна мирная передышка. Такое мнение высказал ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

Он подчеркнул, что у России оказалось достаточно боеприпасов, чтобы стрелять беспрерывно. Это происходит на фоне того, что американцы исчерпали свой ракетный потенциал в войне с Ираном.

Если б мы наносили бы удары там по Одессе или даже по Киеву раз в месяц, это бы их не особенно бы волновало. Ну, нанесли и нанесли, за это время все починили. А когда это работает в беспрерывном режиме, а им нечем отвечать, вот тогда это действительно их начинает приводить в состояние паники. И да, именно поэтому они хотят получить мирную передышку рассказал политолог

8 августа Зеленский обратился к властям Германии и Польши с призывом передать Киеву ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Заявление прозвучало на фоне тяжелой ситуации с боеприпасами для украинской системы ПВО, передает агентство "Укринформ".