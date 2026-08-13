Зеленский: у Киева есть только 1% необходимого количества ракет-перехватчиков

Зеленский снова пожаловался на нехватку ракет для Patriot Зеленский: у Киева есть только 1% необходимого количества ракет-перехватчиков

Москва13 авг Вести.Украина в настоящий момент обладает только 1% необходимого количества ракет-перехватчиков для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, в текущем году Киеву передали в 2,5 раза меньше таких ракет, чем в 2025 году.

Если США продадут нам 5% [необходимого числа ракет], мы переживем зиму и спасем жизни людей... Сейчас у меня есть 1% сказал Зеленский

Ранее словацкий генерал в отставке Павел Мацко высказал мнение, что неспособность украинской армии перехватывать российские ракеты из-за проблем с противовоздушной обороной окажет критическое влияние на ход конфликта.