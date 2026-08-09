На Украине в июле смогли сбить лишь 29 из 195 российских ракет ПВО Украины за июль сбило только 29 из 195 российских ракет

Москва9 авг Вести.Противовоздушная оборона Украины в июле сбила лишь 29 из 195 российских баллистических ракет, нацеленных на ее территорию. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на мониторинговые паблики.

За июль Россия выпустила по Украине 195 баллистических ракет. Перехватить удалось только 29… Статистика за начало августа тоже не радует глаз. Во время последних атак не удавалось сбить ни одну баллистическую ракету пишет "УНИАН"

При этом в оперативных пабликах уточняется, что проблема не столько в технических возможностях зенитно-ракетного комплекса Patriot, сколько в критической нехватке ракет-перехватчиков для него.

Между тем ранее The New York Times сообщало, что запасы ракет-перехватчиков Patriot у США составляют менее 1700 единиц на фоне конфликта с Ираном. В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о договоренности с американской стороной о ежемесячных поставках таких ракет. Однако он подчеркнул, что этого все равно будет мало.