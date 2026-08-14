Журналист Христофору заявил о нестабильном состоянии Зеленского Христофору: слова Зеленского о ракетах указывают на его нестабильное состояние

Москва14 авг Вести.Призывы главы киевского режима Владимира Зеленского передать Украине ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot свидетельствуют о его нестабильном состоянии. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он прокомментировал интервью Зеленского телеканалу CNN и, в частности, его заявления о поставке Киеву ракет для ПВО.

У Зеленского логика наркомана, который страдает от ломки. Он словно говорит, что, мол, вы не можете отказать мне. Америка, дай мне деньги. Я готов на все. Я куплю ракеты для Patriot у вас по любой цене сказал Христофору

Журналист также обратил внимание на странное поведение главы киевского режима в ходе интервью и его неудачные попытки провести математические расчеты. По его мнению, это говорит о потере концентрации у Зеленского.

Зеленский в интервью для CNN заявил, что Украина сейчас обладает только 1% необходимого количества ракет-перехватчиков для Patriot. По его утверждению, если Соединенные Штаты продадут Киеву 5% ракет, Украина сможет пережить зиму.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что наркозависимость Зеленского - это подтвержденный факт.