Зеленскому не хватит 5% запасов ракет к Patriot, чтобы "пережить зиму"

"Не хватит пережить зиму": Украину не спасут 5% запасов ракет к Patriot Зеленскому не хватит 5% запасов ракет к Patriot, чтобы "пережить зиму"

Москва13 авг Вести.Даже если Владимир Зеленский получит от США 5% запасов ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot, Украина не сможет "пережить зиму". Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Ранее Зеленский в интервью CNN заявил, что его страна переживет ближайшую зиму в том случае, если американцы предоставят 5% от имеющихся у них боеприпасов для ЗРК Patriot.

Собеседник агентства рассказал, что решил посчитать количество ракет-перехватчиков, на которое рассчитывает глава киевского режима.

Аналитический центр CSIS в публикации NYT оценил запасы ракет к Patriot в "менее 1700 единиц", а 5% от 1700 – это 85 единиц отметил он

По его словам, даже при идеальных условиях перехвата этих запасов ВСУ хватит примерно на четыре комбинированных удара.

Американские же данные говорят, что положительным итогом работы расчета Patriot считается, когда одна цель сбивается 3-4 ракетами добавил собеседник агентства

Таким образом, ВСУ смогут сбить около 25 баллистических ракет. "Этого не хватит "пережить зиму", – убежден представитель силовых структур.

Он также напомнил, что 26 мая 2026 года только по Киеву было запущено 90 ракет.

13 августа Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина в настоящий момент обладает только 1% необходимого количества ракет-перехватчиков для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.