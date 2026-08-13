Зеленского уличили в незнании арифметики Зеленского уличили в незнании арифметики и проблемах со здравым смыслом

Москва13 авг Вести.Владимир Зеленский не способен решать арифметические задачи и имеет проблемы со здравым смыслом. Об этом журналист ИС "Вести" Валентин Богданов написал в своем канале в мессенджере MAX, комментируя заявление главы киевского режима об американских ракетах Patriot.

Зеленский сказал CNN, что Киеву хватит 5% арсенала американских ракет Patriot, чтобы пережить зиму, а 10% якобы помогут ВСУ уничтожить "все российские баллистические ракеты".

У Зеленского совсем плохо с арифметикой и со здравым смыслом. Кого, интересно, он держит за идиотов? Тех, у кого хочет купить, или тех, кому это все пытается "продать"? По оценкам CSIS (Центр стратегических и международных исследований) на конец июля 2026 года у США (после активной ближневосточной кампании) оставалось примерно 759–827 ракет PAC-3 (включая MSE и более старые варианты) для систем Patriot. Искомые Зеленским 5% - это или 38 или 41 ракета, 10% - соответственно- 76 и 82 ракеты подсчитал Богданов

Журналист отметил, что по стандартам США расход перехватчиков обычно составляет две ракеты PAC-3 MSE на одну баллистическую цель, иногда - до четырех.

В украинской практике из-за дефицита часто запускают только одну. С соответствующим результатам. При этом ВСУ с их "меткостью" только за зиму 2025–2026 израсходовали около 700 перехватчиков. Так что решат 35 ракет? Или даже 82? Ну несусветная же чушь резюмировал Богданов

Ранее украинская сторона передала США свои предложения по урегулированию конфликта. По словам Зеленского, Вашингтон может помочь Киеву прежде всего поставками систем ПВО, а также "усилением давления на Россию".