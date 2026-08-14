Онищенко заявил, что наркозависимость Зеленского - это подтвержденный факт

"Подтвержденный факт": Онищенко рассказал о наркозависимости Зеленского Онищенко заявил, что наркозависимость Зеленского - это подтвержденный факт

Москва14 авг Вести.Наркотическая зависимость главы киевского режима Владимира Зеленского является подтвержденным фактом. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В беседе с РИА Новости он отметил, что о наркозависимости киевского главаря было известно еще со времен его выступлений в КВН.

Зеленский - наркоман, это известно. И уже есть подтвержденные факты, что он лечился цитирует агентство академика

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что не употреблял кокаин с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что реакция Зеленского на вопрос окончательно все прояснила. Заявление киевского главаря он охарактеризовал как "непревзойденное откровение".