В магазинах Киева и Львова возник дефицит ряда продуктов на фоне роста спроса

Украинские СМИ пишут об опустевших полках в супермаркетах Киева и Львова В магазинах Киева и Львова возник дефицит ряда продуктов на фоне роста спроса

Москва30 авг Вести.В некоторых супермаркетах Киева и Львова опустели полки с продуктами на фоне резкого роста покупательской активности. Об этом сообщает ряд украинских СМИ, публикуя фото очевидцев.

По данным местных пабликов, повышенный спрос зафиксирован в ряде магазинов сетей Novus и АТБ. Покупатели активно приобретают картофель, крупы, овощи и подсолнечное масло.

В конце августа сеть АТБ ввела ограничения на количество ряда товаров, которые можно приобрести в рамках одного чека. Лимиты распространяются на мясные и рыбные консервы, крупы, макаронные изделия, масло, сахар, соль, куриные яйца и полуфабрикаты.

Участились случаи, когда некоторые покупатели делают "оптовые закупки" с целью дальнейшей перепродажи товаров, поэтому создается искусственный ажиотаж говорится в одной из публикаций

Как сообщают очевидцы, при попытке заказать онлайн больше шести упаковок гречки или масла за раз система также не пропускает заказ.

Жители Львова позднее также опубликовали видео с целым рядом пустых полок в местном супермаркете.

Ранее сообщалось, что оборонная сфера на Украине сталкивается с острым дефицитом финансирования. Нехватка средств в госбюджете может потребовать дополнительной помощи Евросоюза.