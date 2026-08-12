Повреждение склада в Броварах грозит дефицитом товаров в торгсетях

Под Киевом поврежден крупный склад логистической компании Повреждение склада в Броварах грозит дефицитом товаров в торгсетях

Москва12 авг Вести.Повреждение склада крупной логистической компании под Киевом, на котором хранились запчасти для украинских ударных беспилотников самолетного типа и уже собранные для ВСУ БПЛА, может вызвать дефицит товаров в магазинах. Склад в Броварах обслуживал поставки для пяти торговых брендов, таких как Auchan, Metro, "Сильпо", АТБ и Novus.

Крупные пожары в районе логистических складов зафиксировала спутниковая система NASA FIRMS.

Поврежден склад логистической компании, которая работала по Европе и выполняла перевозки для всех известных украинских гипермаркетов... отмечает Telegram-канал одного из украинских СМИ

Ранее сообщалось об уничтожении российскими ударами логистического центра компании Novus в Киеве, который использовался в интересах ВСУ.

Площадь разрушенных холодильных терминалов в Киеве и Киевской области достигает 80-100 тысяч квадратных метров, отметил представитель компании GreenInvest Александр Бондаренко. Оставшиеся мощности покрывают не более 30% потребностей региона.