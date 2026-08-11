Москва11 авгВести.Площадь разрушенных холодильных терминалов в Киеве и Киевской области достигает 80-100 тыс. кв. м. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя компании GreenInvest Александра Бондаренко.
По данным эксперта, оставшееся оборудование покрывает всего 20-30% потребностей региона.
Бондаренко добавил, что строительство холодильного терминала на 2-3 тыс. кв. м занимает до одного года. Сложившаяся на Украине ситуация может привести к дефициту товаров в киевском регионе, в том числе, у крупных сетей "Сильпо" и "Фора".
Ранее эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что практически вся портовая инфраструктура Украины выведена из строя ударами ВС РФ.