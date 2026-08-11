Украина потеряла до 100 тыс. кв. метров холодильных складов Эксперт Бондаренко: Киев лишился до 100 тыс. кв. м холодильных складов

Москва11 авг Вести.Площадь разрушенных холодильных терминалов в Киеве и Киевской области достигает 80-100 тыс. кв. м. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя компании GreenInvest Александра Бондаренко.

По данным эксперта, оставшееся оборудование покрывает всего 20-30% потребностей региона.

Бондаренко добавил, что строительство холодильного терминала на 2-3 тыс. кв. м занимает до одного года. Сложившаяся на Украине ситуация может привести к дефициту товаров в киевском регионе, в том числе, у крупных сетей "Сильпо" и "Фора".

Ранее эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что практически вся портовая инфраструктура Украины выведена из строя ударами ВС РФ.