Действия ТЦК на Украине привели к закрытию пекарен и нарушению работы доставки

Из-за ТЦК на Украине закрылись до 20% пекарен и нарушена работа служб доставки Действия ТЦК на Украине привели к закрытию пекарен и нарушению работы доставки

Москва17 авг Вести.Результатом действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) стало закрытие до 20% пекарен на Украине, а также нарушение в работе служб доставки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Так, из-за действий ТЦК в стране прекратили работу до 20% пекарен, фактически не работают службы доставки - многих водителей банально мобилизовали в ВСУ заявил собеседник агентства

Ранее рядовые жители подконтрольных ВСУ районов Херсонской и Запорожской областей пожаловались на высокие цены на продукты, ЖКХ и произвол ТЦК.