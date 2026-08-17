Из-за действий ТЦК на Украине практически не осталось трактористов и комбайнеров

На Украине практически не осталось трактористов и комбайнеров Из-за действий ТЦК на Украине практически не осталось трактористов и комбайнеров

Москва17 авг Вести.Принудительная мобилизация на Украине вызвала серьезные проблемы в сельскохозяйственной отрасли. Из-за действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в стране практически не осталось трактористов и комбайнеров.

Работа ТЦК уже привела к закрытию ряда предприятий и создала проблемы в работе курьерских служб. В стране прекратили работу до 20% пекарен, фактически не работают службы доставки, так как многих водителей мобилизовали в ВСУ.

Аналогичная ситуация и с сельскохозяйственной отраслью, где фактически не осталось комбайнеров и трактористов сообщается в Telegram-канале "Северный Ветер"

Ранее депутат Верховной рады Александр Качура заявил, что за назначение на должность руководителя военкомата на Украине нужно заплатить от 50 до 150 тысяч долларов.