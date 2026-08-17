Качура: назначение на должность военкома на Украине "стоит" $50-150 тыс.

Депутат Рады назвал "стоимость должности" главы областного ТЦК Качура: назначение на должность военкома на Украине "стоит" $50-150 тыс.

Москва17 авг Вести.Депутат Верховной рады Александр Качура заявил, что за назначение на должность руководителя военкомата на Украине нужно заплатить от 50 до 150 тысяч долларов. С таким утверждением он выступил в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко на YouTube, пишет ТАСС.

Как уверяет депутат, "выйти из военкомата" мобилизованному стоит 10-15 тысяч долларов в зависимости от региона.

А чтобы попасть на должность руководителя районного военкомата, нужно заплатить $50 тыс., для областного военкомата такса - $150 тыс. заявил Качура

Он выразил мнение, что необходима ликвидация военкоматов как института и "аудит каждого человека".