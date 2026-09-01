На Украине в ТЦК брали $50-70 тыс. за вывоз мужчин за рубеж

На Украине заявили о схеме вывоза мужчин за границу через ТЦК На Украине в ТЦК брали $50-70 тыс. за вывоз мужчин за рубеж

Москва1 сен Вести.Сотрудники территориальных центров комплектования (украинского аналога военкоматов) могли за 50-70 тыс. долларов отпускать мобилизованных мужчин из служебного автобуса, а затем содействовать их незаконному выезду за пределы страны. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Одна из последних новостей, которую мы пока подтверждаем: в приграничной области появилась новая услуга "под ключ" - человек может заплатить от $50 до 70 тыс., и тогда его прямо из микроавтобуса переправляют за пределы Украины заявил он в интервью изданию "Украинская правда"

Лубинец также отметил, что коррупционный фактор особенно заметен в Закарпатской области.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, сейчас между ТЦК и ВСУ наблюдается конфликт интересов. Военкомы задерживают мужчин старше 45 лет, которые не подходят для операций, планируемых украинскими вооруженными силами. Главным приоритетом ТЦК является количественный, а не качественный показатель - наловить побольше людей, чтобы потом представить красивую цифру в отчетах.