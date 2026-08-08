Лубинец сообщил о незаконном удержании и пыточных условиях в ТЦК

Омбудсмен Украины заявил о фальсификациях в военкомате Закарпатья Лубинец сообщил о незаконном удержании и пыточных условиях в ТЦК

Москва8 авг Вести.В Береговском районном ТЦК Закарпатской области Украины зафиксированы массовые нарушения прав военнообязанных. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам мониторингового визита.

В Береговском РТЦК "одним кликом" лишали законных отсрочек мужчин со всей Украины… В государственную информационную систему руководитель... вносил заведомо ложную информацию пишет Лубинец

По данным омбудсмена, руководство военкомата фальсифицировало данные в государственной системе и лишало граждан законных отсрочек от мобилизации без проведения комиссий и оформления документов. Кроме того, сотрудников обвиняют в незаконном удержании мужчин на территории ТЦК и нечеловеческих условиях содержания на сборном пункте, где отсутствовали постельное белье, гигиенические средства и питьевая вода.

Лубинец отметил, что действия сотрудников военкомата имеют признаки преступлений по статьям о служебном подлоге, превышении власти и незаконном лишении свободы.