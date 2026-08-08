Перешедший на сторону РФ украинец Липка рассказал об избиениях и угрозах в ТЦК

Бывший военный ВСУ Липка рассказал, как его запугивали в ТЦК Перешедший на сторону РФ украинец Липка рассказал об избиениях и угрозах в ТЦК

Москва8 авг Вести.Одессит Владимир Липка хотел переехать в Россию еще в 2025 году, но был принудительно мобилизован после задержания во Львове сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.). О том, как его заставили подписать документы о мобилизации, он рассказал в интервью ИС "Вести".

Владимир с семьей жили в Одессе, но в 2025 году решил отправить супругу и дочь в Россию через Европу. Сам Владимир планировал незаконно пересечь границу.

Запланирован был маршрут: автобус из Львова - Польша, Люблин, из Люблина - Белоруссия, Брест. И утром 19 декабря они прибыли уже в Брест, поселились. Мы, как говорится, выдохнули рассказал он

Супруга и дочь Владимира впоследствии благополучно добрались до России, но самому ему первоначальный план не удался.

Во Львове на вокзале меня остановила полиция - проверка документов. Сразу же подошли ТЦК, попросили пройти с ними в бус, поехать в отделение полиции рассказал он

Медкомиссия, по его словам, прошла быстро - в течение получаса.

Я отказывался подписывать что-либо. Меня позвали в кабинет. Там у нас была беседа с сотрудниками ТЦК, после которой - скажем так, было и моральное, и физическое давление, после которого я все-таки подписал с мыслью: "Хорошо, подпишу, выдавайте мне документ, перевозите в другое место". Так как с первой же секунды встречи с полицией я искал варианты, как убежать, смотрел, где возможность. В ТЦК все закрыто, все под видеонаблюдением, высокие заборы сообщил Липка

Он также рассказал, какого рода давление на него оказывали, вынуждая подписать документы.

Мне подставил подсечку один человек, второй подложил табуретку, после чего у меня было сломано два ребра. Подложил табуретку, чтобы я упал на табуретку - совершал полет… Обзывания, угрозы - "не доживешь до утра, если не подпишешь". Такого плана были угрозы. Ты все равно подпишешь рассказал он

В конце концов Липка оказался в России и получил статус беженца, хотя, по его словам, был готов перейти в РФ даже в статусе военнопленного.