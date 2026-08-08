Бывший солдат ВСУ Липка был готов перейти в Россию даже в статусе военнопленного Бывший военный ВСУ Липка в случае отправки на фронт собирался сдаться в плен

Москва8 авг Вести.Бывший украинский военнослужащий Владимир Липка оказался в России благодаря проекту "Украина пропадает без вести" и получил статус беженца, так как сам проявил инициативу и обратился за помощью к РФ. Однако в интервью ИС "Вести" Липка рассказал, что при первой же возможности был готов сдаться в плен.

Коренной одессит Липка был принудительно мобилизован в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в декабре 2025 года. Когда стало понятно, что готовится приказ выехать на передовую, он решил просто сдаться в плен.

Ожидал, что могу быть в статусе военнопленного. Это я понимал, когда даже [планировал] переходить сам, до связи с проектом. Но я понимал, по крайней мере для себя, что статус военнопленного — это лучше, чем статус военнослужащего Украины. В первую очередь, жив останешься. Второе — не запятнать руки. Потому что я понимал, что рано или поздно может прийти такой момент, что приедут ночью, пять минут на сборы - и выезжаем, выдвигаемся. И он бы наступил, если б я остался. Я прекрасно понимаю, что даже те ребята, которые работают вдали [от передовой] - как показывает практика, приходит время, когда их просто отправляют на какое-то любое другое направление рассказал Липка

Сдаваться в плен ему не пришлось - при помощи военной контрразведки России был разработан план эвакуации. Он перешел в Россию на сумском направлении и очень рад, что нашел способ оказаться здесь. Тем, кто так же, как и он, хочет найти путь в Россию, он советует проявлять инициативу.

Я знаю как минимум один путь - это связаться с проектом ["Украина пропадает без вести"] и действовать. Конечно, никто не приедет под дом и не заберет - необходимо действовать тоже сказал он

Ранее Липка рассказал, что многие украинцы, включая военных, уже давно готовы пойти на территориальные уступки и покинуть Донбасс, чтобы прекратить конфликт.