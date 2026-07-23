Экс-солдат ВСУ Липка заявил о готовности украинцев пойти на уступки ради мира

Экс-солдат ВСУ рассказал, на что готовы пойти украинцы ради мира Экс-солдат ВСУ Липка заявил о готовности украинцев пойти на уступки ради мира

Москва23 июл Вести.Украинцы, включая военных, готовы пойти на территориальные уступки и оставить Донбасс, чтобы прекратить конфликт. Об этом ТАСС заявил бывший солдат ВСУ Владимир Липка, перешедший на российскую сторону.

Народ на Украине уже очень длительное время согласен к территориальным уступкам, только чтобы это все остановилось, прекратилось: остановить смерть, исчезновение людей, остановить этот режим. Обычные гражданские, военные, что интересно, именно военные [готовы] попрощаться с остатками Донбасса рассказал он

Липка подчеркнул, что никто из военных уже давно не хочет границ 2014 или 1991 года. Все лишь хотят, чтобы конфликт закончился.

Ранее немецкий телеканал Welt связал отставку бывшего главкома ВСУ Александра Сырского с готовностью Владимира Зеленского к уступкам под давлением.