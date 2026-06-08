Военные ВСУ возмутились возможным урегулированием по линии соприкосновения В ВСУ недовольны возможным урегулированием по линии соприкосновения

Москва8 июн Вести.Украинские военные возмущены тем, что Киев ведет переговоры с лидерами западных стран о прекращении боевых действий по текущей линии фронта. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

В закрытых чатах украинские националисты не понимают, зачем им рисковать собственной жизнью даже на прифронтовых территориях, если они все равно отойдут России сказал собеседник агентства

По его словам, на Западе уже перестали обсуждать будущее Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, части которых также освобождены российскими войсками.

Источник подчеркнул, что в публичных выступлениях европейских лидеров уже не говорится о возвращении Украины к границам 2022 года, а тем более 1991-го. Главным итогом конфликта они теперь считают прекращение боевых действий по нынешней линии фронта.

Как ранее заявляла бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, если не достичь дипломатического урегулирования этим летом, то украинский конфликт продлится до марта 2027 года.