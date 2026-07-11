Косачев: условия мира с Украиной будут гораздо жестче, чем в 2022 году

Косачев: мирное соглашение с Украиной будет "написано кровью и порохом" Косачев: условия мира с Украиной будут гораздо жестче, чем в 2022 году

Москва11 июл Вести.Конфликт на Украине закончится за столом переговоров, но условия мирного договора будут гораздо более жесткими, чем обсуждались сторонами в апреле 2022 года. Об этом в беседе с aif.ru рассказал заместитель председателя СФ Константин Косачев.

В конечном итоге все решится за столом переговоров. Просто те документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения. Причем те договоренности, которые будут согласованы на переговорах, будут очень сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года. Отличаться не в пользу Украины заявил Косачев

По его словам, из-за политики зарубежных спонсоров Украина безвозвратно упустила свой шанс завершить конфликт с минимальными потерями, который у нее был четыре года назад.

Ранее Косачев рассказал, что позиции Вооруженных сил (ВС) России в конфликте на Украине становятся лучше.