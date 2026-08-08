Москва8 авг Вести.Бывший украинский военнослужащий Владимир Липка, перешедший на сторону России и получивший здесь статус беженца, рассказал ИС "Вести", как во время жизни на Украине ему и его супруге приходилось ограждать их дочь от насаждения ненависти и переписанной истории.

Владимир и его семья жили в Одессе. По его словам, школьной пропаганде семья противопоставляла домашние разговоры с ребенком.

Даже если она что-то посмотрит, даже если из школы придет - спрашивали: что там, как там, что сегодня было? Расскажет. Мы пытались всегда объяснить, рассказать, как оно есть на самом деле, как оно было - особенно история. Тоже было большой каплей в решении выехать - дочка в пятый класс перешла, там программа, события - глаза на лоб лезли у нас с супругой. А если что-то касалось такой тематики, где со школой они куда-то уезжали - мы знали, куда, что будет за программа, что там примерно будут рассказывать - мы уходили от этого. Она в эти дни не приходила в школу. Если где-то что-то - бывало, что на уроки приходили, рассказывали про Бандеру, - дома мы ей объясняли, как оно было на самом деле. Хоть это и ребенок, но приходилось объяснять. Со словами: это у нас в доме остается, это между нами рассказал Липка

Владимир Липка оказался в России благодаря проекту "Украина пропадает без вести" и получил статус беженца, так как сам проявил инициативу и обратился за помощью к РФ. Однако в интервью ИС "Вести" он рассказал, что при первой же возможности был готов сдаться в плен.