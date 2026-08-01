Экс-военный ВСУ рассказал, как переучивал дочь после школьных уроков о Бандере

Украинская семья переучивала дочь после учителей, восхвалявших Бандеру Экс-военный ВСУ рассказал, как переучивал дочь после школьных уроков о Бандере

Москва1 авг Вести.Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко с супругой проводил дополнительные уроки истории для дочери после того, как в школе Степана Бандеру представляли героем Украины. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, семья дома обсуждала с ребенком темы, затронутые в школе, и особенно им с женой запомнился момент, когда дочь сообщила, что на уроке положительно отзывались о Бандере.

Посовещались, как преподнести эту информацию, позвали ее и рассказывали ту историю, которую мы знаем – чем он занимался, как он поступал с людьми сказал он

Мужчина поделился, что дочь удивилась тому, что версия родителей отличается от школьной программы. Взрослые объяснили ей, что считают это политической агитацией.

Степан Бандера – идеолог украинского националистического движения XX века, пособник нацистской Германии и один из создателей УПА (признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Ранее между Киевом и Варшавой возник конфликт из-за прославления украинских националистов. Глава польского МИД Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша может наложить вето на вступление Украины в Евросоюз.