Москва8 авг Вести.Переехавшая жить в Россию финская активистка Салли Райски в интервью ИС "Вести" рассказала, как ей удалось помочь бывшему украинскому военнослужащему Владимиру Липке. Она также пообещала, что постарается помочь всем, оказавшимся в похожей ситуации.

Благодаря сотрудничеству Салли Райски с проектом "Украина пропадает без вести" насильно мобилизованному в украинскую армию Владимиру Липке удалось найти путь в Россию.

Когда уже началось общение и когда я уже поняла, что у нас совпадают взгляды, его высказывания насчет украинской власти и его ситуации, о которой он мне рассказал - меня это очень впечатлило. Помню, осознала где-то в апреле, что человеку можно помочь. Для меня это просто невероятно. У меня всегда была надежда, что что-то такое можно сделать... Пишите, обращайтесь, я считаю, всегда есть способ, как вам помочь. Я обязательно всем отвечаю, и если сама не смогу помочь, то знаю, кто может помочь. Если горе разделить на двоих, будет уже легче сказала она

Владимир Липка — уроженец Одессы, возглавлял одно из коммунальных предприятий города. Был мобилизован в декабре 2025 года после задержания во Львове. В России он оказался в результате спецоперации российской военной контрразведки. Он смог получить в России политическое убежище.