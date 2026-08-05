Москва5 авг Вести.Основная часть жителей Одессы пророссийски настроена, но они вынуждены скрывать свои взгляды, опасаясь провокаторов. Об этом рассказал РИА Новости уроженец города, бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко.

Как сообщает агентство, Липко - уроженец Одессы, возглавлял одно из коммунальных предприятий города. После насильственной мобилизации в ВСУ решил перейти на сторону России. Российская военная контрразведка провела спецоперацию по выводу Липко на территорию РФ, где он получил статус беженца.

По его словам, в Одессе сосед соседа боится. Люди, придерживающиеся пророссийских или антинацистских взглядов, стараются избегать политических разговоров и соглашаются с пропагандой, чтобы не привлекать к себе внимания. А нацистские провокаторы в каждом дворе.