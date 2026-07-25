Лебедев: в Одессе жителей выгнали из убежища и не пустили во время тревоги

В подполье рассказали о выгнанных из убежища людях в Одессе Лебедев: в Одессе жителей выгнали из убежища и не пустили во время тревоги

Москва25 июл Вести.Жителей Одессы выгнали из убежища между воздушными тревогами и не разрешили вернуться обратно. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в убежище на Лидерсовском бульваре. Людей начали выгонять из помещения, чтобы закрыть его.

Люди вышли. А когда началась следующая тревога, 40 минут укрытие было закрыто, внутри находился некто нетрезвый и не хотел туда пускать. Честно, бред какой-то говорится в публикации

Координатор подполья отметил, что эта ситуация стала еще одним доказательством того, как власти Украины относятся к своим гражданам.