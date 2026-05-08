Лебедев сообщил о сильном взрыве в районе порта Одессы без обстрелов

Москва8 мая Вести.Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале сообщил о мощном взрыве в районе одесского порта.

По его словам, ударов по городу не наносилось, воздушная тревога не объявлялась, а местные паблики не писали об обстрелах.

Мы тут веселим Украину, в тысячный с чем-то раз рассказывая, какие мы суровые. А суровая Украина и сама справляется с уничтожением военных мощностей и, надеюсь, личного состава написал Лебедев

По имеющимся данным, взрыв в стороне порта прозвучал примерно в 4.00 по московскому времени.

Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, вступило в силу в пятницу, 8 мая, в полночь по московскому времени и продлится до 10 мая. Российское Минобороны также предупредило, что при нарушении ВСУ перемирия РФ даст адекватный ответ.