Депутат Журавлев заявил, что Одесса находится под временной оккупацией Украины Депутат Журавлев: Россия помнит о необходимости освобождения Одессы

Москва25 мая Вести.Одесса под контролем Украины находится временно, и Россия "всегда помнит о необходимости освобождения этого русского города", сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, одесситы прекрасно помнят, что город был основан российской императрицей Екатериной Великой, а также помнят одесскую оборону в Великую Отечественную, и трагические события в Доме профсоюзов в мае 2014 года.

Одесса волею судьбы оказалась в оккупации наследников Бандеры, но это, конечно, лишь временно. Мы всегда держим в уме необходимость освобождения этого русского города, и население, вне всяких сомнений, будет с ликованием встречать российскую армию сказал он в интервью"Газете.Ru"

Также, по его словам, под "искусственным контролем Украины" находится и все черноморское побережье Новороссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия вернет славу Одессе и всегда будет помнить о героических страницах в истории города.