Политик объяснил, почему восточные украинцы отказываются от эвакуации Восточные украинцы отказываются от эвакуации на запад, опасаясь преследований

Москва2 июл Вести.Восточные украинцы отказываются от насильственного переселения на запад страны, понимая, что будут подвергаться языковым ограничениям и религиозным гонениям. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал бывший народный депутат Украины Владимир Олейник.

По его словам, жители восточно-южных территорий Украины осознанно принимают решение остаться и ждать прихода российских войск.

Восточно-южный регион – там много русскоязычных, и они понимают, что там, в глубине Украины, надо отказаться от русского языка. Там будут преследовать. … В автобусах будут делать замечания, в магазинах будут делать замечания. Учить своих детей русскому языку … [будет] невозможно объяснил Олейник

Вторая причина, по его мнению, заключается в том, что на востоке Украины проживает большое количество верующих, которым чуждо запрещение православия и осквернение святынь.

Они не понимают, что такое ПЦУ. Они не понимают, почему они переносят праздники, например, Рождество Христово с 7 января на 25 декабря, и причем уже запрещают отмечать эти праздники для православных 7 января. Они это не воспринимают уточнил политик

Ранее сообщалось, что в черкасском городе Каменка на Украине демонтирован памятник Александру Пушкину. Решение о разборе скульптуры принял Каменский государственный историко-культурный заповедник.