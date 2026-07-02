Москва2 июлВести.Восточные украинцы отказываются от насильственного переселения на запад страны, понимая, что будут подвергаться языковым ограничениям и религиозным гонениям. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал бывший народный депутат Украины Владимир Олейник.
По его словам, жители восточно-южных территорий Украины осознанно принимают решение остаться и ждать прихода российских войск.
Восточно-южный регион – там много русскоязычных, и они понимают, что там, в глубине Украины, надо отказаться от русского языка. Там будут преследовать. … В автобусах будут делать замечания, в магазинах будут делать замечания. Учить своих детей русскому языку … [будет] невозможнообъяснил Олейник
Вторая причина, по его мнению, заключается в том, что на востоке Украины проживает большое количество верующих, которым чуждо запрещение православия и осквернение святынь.
Они не понимают, что такое ПЦУ. Они не понимают, почему они переносят праздники, например, Рождество Христово с 7 января на 25 декабря, и причем уже запрещают отмечать эти праздники для православных 7 января. Они это не воспринимаютуточнил политик
Ранее сообщалось, что в черкасском городе Каменка на Украине демонтирован памятник Александру Пушкину. Решение о разборе скульптуры принял Каменский государственный историко-культурный заповедник.