Москва2 июл Вести.В черкасском городе Каменка на Украине демонтирован памятник Александру Пушкину. Решение о разборе памятника принял Каменский государственный историко-культурный заповедник.

Памятник Пушкину располагался на территории центрального парка.

В городе Каменка Черкасского района демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину сообщили украинские СМИ

С 1937 года в здании бывшей усадьбы Давыдовых под Черкассами находится литературно-мемориальный музей Пушкина и Чайковского. В Каменке Александр Пушкин закончил поэму "Кавказский пленник", здесь собирались друзья поэта - декабристы. А Петр Чайковский работал в Каменке над фортепианным циклом "Времена года", оперой "Евгений Онегин" и балетом "Лебединое озеро".

Директора музея Александр Мушта заверил, что снос памятников Пушкину, Чайковскому, декабристам и стелы декабристов будут произведены максимально быстро.

В 2015 году на Украине начался демонтаж памятников и переименование улиц, которые были связаны с советской историей. Этот процесс возник после принятия Верховной радой так называемого "Закона о декоммунизации". До 2022 года на Уркаине снесли более двух с половиной тысяч монументов и поменяли названия 50 тысяч улиц и девяти сотен населенных пунктов. Позднее на Украине начали борьбу не только с советской историей, но также со всем связанным с Россией. С 2022 года украинское министерство культуры уведомило, что в стране демонтировано 145 связанных с Россией памятников и изменено еще 9859 географических названий.