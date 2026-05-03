В украинском Кременчуге демонтировали мемориал легендарному советскому певцу В украинском Кременчуге демонтировали мемориальную доску Высоцкому

Москва3 мая Вести.Мемориальную доску, посвященную советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому, демонтировали с фасада дома в украинском Кременчуге, сообщил представитель Украинского института национальной памяти в Полтавской области Олег Пустовгар в Facebook (запрещена в РФ).

Он указал, что решение о демонтаже мемориала приняла местная комиссия по наименованию объектов топонимики и исполком горсовета.

Мемориальная доска была установлена на фасаде дома, где Высоцкий жил во время гастролей в 1975 году.

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