Москва3 маяВести.Мемориальную доску, посвященную советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому, демонтировали с фасада дома в украинском Кременчуге, сообщил представитель Украинского института национальной памяти в Полтавской области Олег Пустовгар в Facebook (запрещена в РФ).
Он указал, что решение о демонтаже мемориала приняла местная комиссия по наименованию объектов топонимики и исполком горсовета.
Мемориальная доска была установлена на фасаде дома, где Высоцкий жил во время гастролей в 1975 году.
Ранее на Украине осквернили несколько памятников героям Великой Отечественной войны.