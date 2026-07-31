Москва31 июлВести.Монумент советско-польскому воинскому братству демонтировали в городе Пыжице на севере Польши, на месте памятника разобьют сквер "независимости".
Как сообщает ТАСС, перед сносом исполняющий обязанности польского Института национальной памяти Кароль Полейовский и мэр города Мажена Подзиньская провели пресс-конференцию.
Сначала от памятника откололи голову солдата и табличку с надписью "Бог. Честь. Родина" на польском языке. Их передадут на местное кладбище и в музей. Трансляцию сноса вел польский Институт нацпамяти.
Монумент был воздвигнут в Пыжицах в 1984 году.