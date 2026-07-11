Мемориал "Советское поле славы" в Нидерландах очищают от граффити

В Нидерландах начали очистку советского мемориала после вандализма Мемориал "Советское поле славы" в Нидерландах очищают от граффити

Москва11 июл Вести.В Нидерландах специалисты приступили к очистке мемориального комплекса "Советское поле славы" под городом Лесден после налета вандалов. Как сообщили РИА Новости в профильном фонде, рабочие устраняют граффити, а также восстанавливают повреждённые надгробия, стену и обелиск.

Ранее неизвестные осквернили захоронения советских воинов, что вызвало резкую международную реакцию. Министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус назвала инцидент абсолютно неприемлемым.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что произошедший акт вандализма стал прямым следствием политики, проводимой голландскими властями.