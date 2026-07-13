Москва13 июл Вести.Советское Поле Славы, которое находится в нидерландском городе Лесден рядом с концлагерем Амерсфорт, объединяет соотечественников. Об этом ИС "Вести" заявил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Так он прокомментировал осквернение мемориального кладбища. По словам Тарабрина, это священное место.

Это единственное в Нидерландах воинское захоронение, где покоятся останки 865 советских солдат и это такое, я бы сказал, даже объединяющее российских соотечественников место. Там ежегодно на 9 мая проходят различные мероприятия, в том числе шествие "Бессмертного полка" сказал он

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, кто на самом деле виноват в осквернении кладбища советских солдат в Лесдене. Дипломат напомнила, что руководство западных стран само десятилетиями создает атмосферу, в которой возможны осквернения воинских захоронений.